Прокуратура через суд требует приостановить работу торгового центра «Кит» в Вологде из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом ведомство сообщило в ответе на резолюцию митинга, который прошел в областной столице 5 июля.

- Четыре месяца мы получали отписки, а объект не оборудованный автоматической системой пожаротушения продолжал работать. И вот, наконец-то, после митинга 5 июля процесс сдвинулся с мёртвой точки. Да, да, друзья, именно в ответ на резолюцию митинга мы получили долгожданный выход прокуратуры в суд с решением о приостановке деятельности опасного «КИТа», - пишет в своем блоге организатор митинга Евгений Доможиров.

В ответе прокуратуры говорится, что проверка выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в торговом центре, и поэтому 15 августа в Вологодский городской суд был направлен иск о приостановлении деятельности ТЦ до устранения всех нарушений. Судя по материалам на сайте суда, ответчиком по делу выступает ООО «Регион 35».