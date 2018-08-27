Вологжанка Алена Андрюшина сделала положенную ей бесплатно операцию по удалению опухоли за свой счет

Алена Андрюшина, о которой Newsvo писал 20 июля этого года в материале «Я не хочу умирать», за свой счет сделала операцию на головном мозге. В Москве ей удалили невриному – доброкачественную опухоль.

Напомним, Алена обращалась в ОМС и в департамент здравоохранения, чтобы ей провели стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение «гамма-нож», который ей рекомендовали специалисты в Москве, бесплатно.

Однако в государственных организациях ей предлагали только трепанацию черепа, сообщая, что гамма-нож не относится к бесплатной медицине. Чиновники даже не пытались вникнуть в проблему Алены. В итоге ей пришлось взять кредит на 240 тысяч рублей и самой оплатить себе операцию.

Девушка написала заявление в прокуратуру на бездействие чиновников, однако оттуда ей пришел ответ, который по ее проблеме дал исполняющий обязанности начальника департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

«Специалистами отделения по направлению на лечение в федеральные специализированные медицинские и санаторно-курортные учреждения БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» Ваши медицинские документы были направлены в федеральную клинику», - написал он в своем ответе.

Все это было сделано в тот момент, когда Алене уже делали операцию и после того, как вышла статья на Newsvo.

«Согласно выписке из протокола подкомиссии Врачебной комиссии по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю нейрохирургия от 25 июля 2018 года специалистами ФГАУ «ЛРЦ» Минздрава России рекомендовано: «Показано удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга. При информированном письменном согласии на оперативное лечение (трепанация черепа и удаление опухоли) госпитализация в установленном порядке», - продолжает Сергей Бутаков.

Стоит отметить, что 25 июля Алена уже была в Москве и готовилась к операции. В департаменте здравоохранения были в курсе этого.

«Вы, минуя отделения по направлению на лечение в федеральные специализированные медицинские и санаторно-курортные учреждения, обратились в медицинскую организацию самостоятельно, где Вам было проведено лечение с применением метода «Гамма-нож», - заключил в своем ответе Сергей Бутаков, не упомнив, что Алена обращалась в департамент здравоохранения еще до операции.

Однако, ответ там готовили в течение 30 дней. По регламенту.

В департаменте здравоохранения напомнили, что вопрос о выделении материальной помощи для Алены рассмотрен положительно. Но стоит отметить, что, по сути, департамент к этой материальной помощи не имеет никакого отношения.

157 605 рублей были выделены по заявлению самой Алены Андрюшиной департаментом социальной защиты Вологодской области. Их она потратила на возврат кредита, который взяла на операцию. Еще 15 тысяч рублей Алене перевел предприниматель, прочитавший статью на сайте. Остаток кредита и стоимость проезда, в общей сумме 130 тысяч, оплатил благотворительный фонд «Хорошие люди».