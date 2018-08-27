Ожидаемая средняя продолжительность жизни мужчин в Вологодской области - 65,5 лет

Вологдастат опубликовал данные об ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Вологодской области. Для всех жителей региона по данным на 2017 год она составила 71,3 года, причем для женщин 76,9 лет, а для мужчин 65,5 лет. Если пенсионная реформа, согласно которой мужчины должны будут выходить на пенсию в 65 лет, будет реализована, то после выхода на заслуженный отдых они проживут всего полгода.

Для сельских жителей этот показатель еще меньше – 70,2 года. Согласно Вологдастату, женщины будут доживать на селе, в среднем, до 76,4 лет, а мужчины - до 64,8 лет. То есть, сельские мужчины пенсии вообще не дождутся.

Предполагается, что средняя продолжительность жизни городских жителей составит примерно 71,6 лет. Мужчины в городе живут до 65,7 лет, женщины до 76,9 лет.

Ожидаемая продолжительности жизни при рождении - число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен показатель.