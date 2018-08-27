От пера до гаджета: новая выставка открылась в «Мире забытых вещей» в Вологде

27.08.2018 [Происшествия]

В музее «Мир забытых вещей» в Вологде открылась новая выставка. Свой взгляд на прогресс представил вологодский фотограф Алексей Кирилловский. 

По его словам, на создание выставки «Простые вещи» его вдохновил философ-постмодернист и культуролога Жан Бодрийяр.

- Показанные в работах Алексея Кирилловского предметы демонстрируют преобразование функций и форм за последние два столетия, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Задуматься над судьбой вещей заставляют цитаты Бодрийяра, которые дополняют фоторяд выставки.

- В нашем музее много старинных вещей XIX – начала XX века. Эта выставка является продолжением основной экспозиции, хотя многие предметы на фотографиях принадлежат более поздней эпохе. Но и они уже перешли в разряд устаревших – забытых вещей, – рассказала заведующая музеем «Мир забытых вещей» Татьяна Касьяненко.

Познакомиться с работами Алексея Кирилловского можно до 16 сентября по адресу ул. Ленинградская, 6.

Тэги: фотовыставка, музей, фото
Фото пресс-службы музея

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