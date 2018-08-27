Житель Великого Устюга украл пилораму в Кичменгско-Городецком районе и сдал в металлолом

27.08.2018 [Происшествия]

Житель Великого Устюга украл лесопильное оборудование в Кичменгско-Городецком районе и сдал в металлолом, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел в селе Верхняя Ентала. Местный житель обратился в полицию и рассказал, что у него было похищено лесопильное оборудование, общий ущерб составил 35 тысяч рублей.

- Сотрудники следственно-оперативной группы полиции при осмотре места происшествия установили, что пилорама была разрезана при помощи газового оборудования. Кроме того, при изучении следов, оставленных на месте событий, эксперт-криминалист выяснил, что имущество было вывезено на автомашине небольшой грузоподъемности, - отмечают в пресс-службе.

Выяснилось, что распиленная пилорама была вывезена в Великоустюгский район и продана в один из пунктов приема металлолома. Позднее удалось установить и личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний житель Великого Устюга. Задержанный признался в совершении преступления и пояснил полицейским, что вывез лесопильное оборудование из соседнего района на "Газели".

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Тэги: кража
Фото пресс-службы областного УМВД

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