В Молочном в реке обнаружили тело 57-летнего мужчины

27.08.2018 [Происшествия]

В Вологде следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела 57-летнего мужчины в реке возле поселка Молочное. Инцидент произошел в минувшую субботу, 25 августа.

- В реке Вологда возле поселка Молочное областного центра обнаружено тело мужчины в плавках, на берегу реки лежала верхняя одежда, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Выяснилось, что ранее погибший неоднократно купался в этом месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти. 

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