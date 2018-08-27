В Молочном в реке обнаружили тело 57-летнего мужчины

В Вологде следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела 57-летнего мужчины в реке возле поселка Молочное. Инцидент произошел в минувшую субботу, 25 августа.

- В реке Вологда возле поселка Молочное областного центра обнаружено тело мужчины в плавках, на берегу реки лежала верхняя одежда, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Выяснилось, что ранее погибший неоднократно купался в этом месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти.