В деревне Антушево Белозерского района закроют фельдшерско-акушерский пункт

27.08.2018 [Происшествия]

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Антушево Белозерского района будет закрыт. За это, как сообщает департамент здравоохранения Вологодской области, проголосовали местные жители на публичных слушаниях, которые состоялись 21 августа.

Основанием для проведения общественных слушаний называют закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и постановление правительства области от 7 мая 2018 года № 385 «О проведении оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения области, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения».

В слушаниях приняли участие 25 человек, выступали представители департамента здравоохранения области, БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ».

"Замечаний и предложений от участников слушаний не поступило", - говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения.

По результатам общественных  слушаний было принято решение о прекращении деятельности Антушевского фельдшерско-акушерского пункта.

Тэги: ФАП

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