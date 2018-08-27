В Грязовце чиновник местной администрации в рабочее время составил смету для частной компании

В Грязовце прокуратура обнаружила нарушения в работе начальника отдела муниципального хозяйства и социальной сферы местной администрации. Проверка показала, что мужчина в рабочее время, используя ресурсы муниципального образования Грязовецкое, составил сметный расчет стоимости строительных работ для частного ООО "Ремонт и строительство".

- Было установлено, что смету чиновник составил в рабочее время, используя ресурсы администрации, однако достоверных данных, свидетельствующих о получении мужчиной вознаграждения за эту работу, в ходе проверки установлено не было. По сути, нарушение здесь в том, что ресурсы государства использовались в интересах частного лица, - сообщили Newsvo в прокуратуре Вологодской области.

При этом, согласно закону о противодействии коррупции, использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности, чиновники не имеют права.

Прокуратурой Грязовецкого района в адрес главы муниципального образования Грязовецкое внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Начальника отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.