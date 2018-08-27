В Грязовце чиновник местной администрации в рабочее время составил смету для частной компании

27.08.2018 [Общество]

В Грязовце прокуратура обнаружила нарушения в работе начальника отдела муниципального хозяйства и социальной сферы местной администрации. Проверка показала, что мужчина в рабочее время, используя ресурсы муниципального образования Грязовецкое, составил сметный расчет стоимости строительных работ для частного ООО "Ремонт и строительство".

- Было установлено, что смету чиновник составил в рабочее время, используя ресурсы администрации, однако достоверных данных, свидетельствующих о получении мужчиной вознаграждения за эту работу, в ходе проверки установлено не было. По сути, нарушение здесь в том, что ресурсы государства использовались в интересах частного лица, - сообщили Newsvo в прокуратуре Вологодской области.

При этом, согласно закону о противодействии коррупции, использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности, чиновники не имеют права.

Прокуратурой Грязовецкого района в адрес главы муниципального образования Грязовецкое внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Начальника отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.

 

Тэги: бюджет. чиновники

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Самые высокооплачиваемые главврачи в Вологодской области работают в Череповце, Вологде и Белозерске
В Вологде большой дом с участком продали родственнице депутата за 2,5 млн рублей
Долги по алиментам жителя Кадуйского района перешли в наследство его родственнице
6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов
В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков
Уволенный из администрации Вологды Николай Дьяков стал директором школы № 14
В Бабаевском районе подростки били по голове 6-летнего ребенка в санатории "Каменная гора"
В Вологде задержали женщину, которая украла из банкомата 6900 рублей
Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"
Для ремонта Октябрьского моста в Вологде потребовалась еще одна экспертиза
23.08.2018 [Происшествия]

Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"

3550
0
22.08.2018 [Общество]

В поселке Суда пятый месяц не могут найти виновника загрязнения ртутью

1588
1
22.08.2018 [Общество]

6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов

5066
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокуратура через суд требует приостановить работу торгового центра «Кит» в Вологде
Вологжанка Алена Андрюшина сделала положенную ей бесплатно операцию по удалению опухоли за свой счет
Ожидаемая средняя продолжительность жизни мужчин в Вологодской области - 65,5 лет
От пера до гаджета: новая выставка открылась в «Мире забытых вещей» в Вологде
Житель Великого Устюга украл пилораму в Кичменгско-Городецком районе и сдал в металлолом
В Молочном в реке обнаружили тело 57-летнего мужчины
В деревне Антушево Белозерского района закроют фельдшерско-акушерский пункт
 
27.08.2018 [Общество]

Строительство детсадов на Молодежной и Северной в Вологде: пять лет спустя

725
0
27.08.2018 [БлогоVO]

Критерий оценки городского управления

109
0
22.08.2018 [Обзор Прессы]

Инновационные технологии недоступны онкологическим пациентам в России

730
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика