Строительство детсадов на Молодежной и Северной в Вологде: пять лет спустя

Евгения Сибирцева

В Вологде в 2018 году городские власти обещают начать строительство сразу четырех детских садов - на улицах Возрождения, Молодежной, Северной и в Осановском проезде. Контракты на возведение двух из них - на Молодежной и Северной - были заключены еще в 2013 году. Однако они были расторгнуты, и только сейчас, пять лет спустя, торги объявляют снова.

Где будут строить

14 сентября в Вологде пройдет аукцион на выполнение работ по строительству детсада на улице Молодежной, 20а. По проекту это будет здание на 220 мест высотой два-три этажа, с бассейном, групповыми помещениями, пищеблоком, техническим подвалом. Стартовая цена лота - 217 млн рублей.

Как сообщает администрация Вологды, кроме него, в 2018 году в городе начнут строить еще три детских сада - на улицах Возрождения, 88, Северной, 19а и в Осановском проезде, 31 (всего 1250 мест).

- Общая стоимость четырех учреждений составит порядка 1 млрд 170 млн рублей, средства будут направлены на эти цели в течение двух лет. Почти 80 % этой суммы выделяет федерация, остальные средства – поровну областной и городской бюджеты, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Контракт на строительство детского сада на 350 мест на улице Возрождения, 88 в микрорайоне Охмыльцево уже подписан – его будет строить за 278 482 182,30 рублей ООО «Новотек» из Вологды (учредитель – Анастасия Болташова, директор - Анастасия Веретенникова). Заявка второго участника аукциона – ООО "Базис ЛТД" – признана не соответствующей требованиям.

Контракт на оказание услуг по авторскому надзору за строительством этого детсада заключен с ООО "Анита", этот надзор обойдется в 517 620 рублей.

Как нам сообщили в городской администрации, по проекту детского сада в Осановском проезде, 31 получено заключение экспертизы, по Северной, 19а это заключение ожидают получить в ближайшее время.

Сорванные планы

Напомним, детские сады на Молодежной и Северной в Вологде должны были построить до 30 июня 2016 года. Аукционы на их возведение были проведены в октябре 2013 года, наряду с аукционами по детсадам на Псковской, Доронинской и Сергея Преминина. Заказчиком выступало МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Согласно итогам аукционов, детсад на Северной должно было строить ООО «СК «Север», на Преминина - ООО «Энергострой», на Молодежной - ООО «ТеплоГазСтрой», на Псковской и Доронинской - ООО «Термоизолстрой». На строительство этих детсадов осенью 2013 года были заключены муниципальные контракты.

Скриншот из решения УФАС.

Однако некое ООО «ШКОЛАМ.ру» из Ярославля обратилось в УФАС с заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства со стороны Градостроительного центра Вологды». Как установило УФАС, выигравшие аукционы фирмы были неправомерно допущены к участию в аукционах. В частности, Градостроительный центр подписал муниципальный контракт с ООО «Энергострой» до того, как фирма предоставила банковскую гарантию, что является нарушением закона.

УФАС признало Градцентр Вологды и упомянутые выше фирмы нарушившими «Закон о защите конкуренции» и предписало расторгнуть контракты на строительство пяти детских садов.

Интересно, что среди видов деятельности ярославского ООО «ШКОЛАМ.ру», имеющих отношение к строительству, значатся только «Работы строительные отделочные», то есть сама эта фирма не могла участвовать в упомянутых аукционах и строить эти детские сады.

Примечательно и то, что среди нарушений в проведении аукционов 2013 года было названо, что фирмы предоставили документы с недостоверной информацией об опыте работы. Об этом говорится в решении УФАС. Между тем, когда аукционы были проведены заново, некоторые из них выиграли те же фирмы, что были признаны УФАС неправомерно допущенными к аукционам в 2013 году.

Так, детсады на Доронинской и Псковской в итоге все равно строило ООО «Термоизолстрой», на улице Сергея Преминина - ООО «Энергострой». У детсада на Псковской в 2013 году уже был заложен фундамент.

Планы по строительству детских садов в Вологде, которые презентовал журналистам в 2013 году Евгений Шулепов.

Фактически, единственно ощутимым результатом отмененных аукционов стало откладывание сроков строительства некоторых детсадов на более позднее время и увеличение трат из бюджета, поскольку за несколько лет стоимость строительных работ выросла.

Добавим, что ООО «Термоизолстрой», построившее детсады на Псковской и Доронинской, в апреле 2018 года выиграло аукцион на «Выполнение работ по привязке проектной документации для строительства детского сада по ул. Молодежной города Вологды». С фирмой заключен контракт на 473 000 рублей.