В Вологде пожарные больше часа тушили загоревшуюся бесхозную постройку в Огородном переулке

27.08.2018 [Происшествия]
В Вологде пожарные больше часа тушили загоревшуюся бесхозную постройку в Огородном переулке

В Вологде накануне вечером загорелась бесхозная постройка в Огородном переулке возле торгового центра «Оазис». Сигнал о пожаре поступил в 23.20.

- Загорелось одноэтажное деревянное рубленое бесхозное строение по адресу Огородный переулок, дом 3. В 00.56 возгорание было ликвидировано, - сообщили Newsvo в ГУ МЧС по Вологодской области.

Несмотря на «бесхозность» по документам, постройка была электрифицирована – причиной возгорания, скорее всего, стало короткое замыкание электропроводки.

Сумма ущерба, предположительно, 160 тысяч рублей.

Тэги: пожар
Фото newsvo.ru

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