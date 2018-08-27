В Вологде сгорел расселенный дом на улице Чернышевского

В Вологде вновь горел расселенный деревянный дом. Пожар произошел в ночь с 24 на 25 августа на улице Чернышевского, 60.

- Сигнал о возгорании в двухэтажном расселенном нежилом доме, принадлежащем городской администрации, поступил в 00.41, пожарные прибыли на место спустя четыре минуты, ликвидировать пожар удалось в 2.29. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров, - сообщили Newsvo в ГУ МЧС по Вологодской области.

Огонь повредил крышу, чердак, внутреннюю и внешнюю отделку дома. Предварительная причина пожара – «неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц».

Известно, что дом расселили в 2015 году. Согласно сайту «Реформа ЖКХ», власти должны были снести его до 31 января 2016 года.

Напомним, на прошлой неделе в Вологде сгорели два нежилых деревянных дома - на улице Панкратова, 78 и на Мира, 25.