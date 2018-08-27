В Вологодской области за пять лет обещают отремонтировать более сотни домов культуры в районах

27.08.2018 [Общество]

Около 130 домов культуры в районах Вологодской  области отремонтируют в ближайшие пять лет. Об этом в ходе рабочей поездки в Кирилловский район заявил глава региона Олег Кувшинников.

«Мною принято решение о запуске регионального проекта «Сельский дом культуры», который будет комплексно решать задачу развития культурно-досуговых учреждений в Вологодской области, - отметил Олег Кувшинников. - За счет средств областного бюджета на условиях софинансирования ежегодно будет осуществляться капитальный ремонт одного дома культуры в каждом районе. Проект рассчитан на 5 лет. Всего мы планируем отремонтировать порядка 130 культурных центров».

Губернатор поручил областному департаменту культуры и туризма разработать правила предоставления и расходования соответствующих субсидий из областного бюджета. Главам муниципальных районов предложено определить приоритетные объекты по проведению капитальных ремонтов домов культуры, подготовить проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы и принять участие в региональном проекте «Сельский дом культуры».

Одним из первых в рамках проекта может быть отремонтирован Волокославинский дом культуры в Кирилловском районе. Здесь действуют 9 различных объединений, в которых занимается около 100 человек - пенсионеры, школьники, воспитанники детского сада.

ДК был построен еще в 1972 году и нуждается в ремонте кровли, фасада и входной группы. Сметная документация на сумму свыше 2 млн. рублей уже разработана. Губернатор дал поручение главе района Сергею Усову в срок до 1 октября нынешнего года получить заключение Госэкспертизы.

Тэги: губернатор, дом культуры

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