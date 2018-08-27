Житель Череповецкого района украл у односельчанина гараж и распилил на части

27.08.2018 [Происшествия]

Полицейские раскрыли кражу металлического гаража в поселке Ясная Поляна Череповецкого района, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть обратился местный житель: мужчина рассказал, что у него пропал гараж. Вскоре правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 30-летний местный житель.

- Задержанный рассказал оперативникам, что отвез гараж на грузовике с гидроманипулятором в поле, где распилил конструкцию. В дальнейшем, уже по частям, подозреваемый сдал гараж в пункт приема металлолома, - отмечают в пресс-службе.

Потерпевшему причинен материальный ущерб в сумме порядка 65 тысяч рублей. В отнощении предприимчивого жителя поселка возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Тэги: кража
Фото пресс-службы областного УМВД

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