Поиграть в большую дженгу приглашают 1 сентября на площади Революции в Вологде

Детский праздник «Город знаний» пройдет 1 сентября на площади Революции в Вологде. С 12 до 18 часов юных вологжан ждут квесты, мастер-классы, флешмобы, творческие выступления, ярмарки учреждений дополнительного образования.

Кроме этого, на площади будет работать большая городская игротека: ребята смогут сдать нормы ГТО, поиграть в дворовые игры, большие классики и дженгу, собрать Азбуку Вологды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также юных вологжан ждут игровые площадки от учреждений спорта и культуры Вологды. Ребята смогут изучить расписание кружков и секций и записаться в них.

Помимо этого, будет работать игровая площадка Вологодского госуниверситета: кружок робототехники, опыты по химии, мастер-класс по получению энергии, опыты и викторины.

Еще одной площадкой станет туристическая «Ярмарка путевок». Дети и родители узнают про экскурсии по Вологодской области, а все желающие смогут посетить бесплатную обзорную экскурсию по площади Революции, которая начнется в 14:00.

- Также мы предложим поучаствовать в краеведческой игре-бродилке. Это мини-вариант нашего интерактива для школьников, рассказала пресс-службе городской администрации директор одной из вологодских турфирм Ксения Коричева.

Для вологжан также выступят воспитанники детско-юношеских спортивных школ, музыкальных школ, творческих студий.

В рамках празднования Дня знаний состоится закрытие 9-го сезона главного летнего проекта «Город детства». Церемония закрытия начнется в час дня.

В этот же день в 14:00 на площади Революции откроется III Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче – 2018».