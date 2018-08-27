В Соколе следователи передали приставам 3 млн рублей, изъятые у экс-замглавы района Михаила Романова

В Соколе приставы приняли от следователей 3 млн рублей, изъятые у осужденного за взятки экс-замглавы района Михаила Романова. Эти деньги будут направлены на уплату штрафа, назначенного бывшему чиновнику судом.

Как ранее сообщал Newsvo, Михаил Романов, занимая должность первого заместителя главы администрации Сокольского района, в период с 2015 года по 2016 год получил через посредника от индивидуального предпринимателя свыше 4,5 млн. рублей взятки за способствование незаконной рубки древесины на территории муниципалитета.

В декабре 2017 года Сокольский районный суд приговорил бывшего чиновника к 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штрафа в размере 100 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на срок 5 лет. Подсудимый решил обжаловать это решение в вышестоящей судебной инстанции – областном суде. В итоге приговор существенно смягчили: вместо 10 лет мужчина проведет в колонии строгого режима 6 лет, а сумму штрафа уменьшили с 100 млн рублей до 14 млн.

- Работники межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам приняли по акту изъятия денежные средства в размере 3 млн. руб., арестованные в ходе следственных действий, в счет погашения долга по уголовному штрафу, - сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Таким образом, с Михаила Романова осталось взыскать еще 11 млн штрафа. Известно, что ранее на его имущество, оформленное на близких родственников ( в частности, автомобили Тoyotа Land Cruiser 200 и черная БМВ Х6), был наложен арест. Это означает, что машины могут продать, а вырученные средства направить на погашение долга.