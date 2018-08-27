В Бабаево мать ребенка-инвалида через прокуратуру добилась получения бесплатного лекарства для сына

В Бабаево после вмешательства прокуратуры удалось обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарством. В аптеке матери мальчика отказывались выдавать препарат, сославшись на то, что его нет в наличии.

Рецепт на бесплатное обеспечение лекарственным препаратом мальчику выдали в Бабаевской ЦРБ. С этим документом мать ребенка обратилась в уполномоченную аптеку госпредприятия Вологодской области «Государственное производственно-торговое предприятие «Фармация». Однако в выдаче препарата женщине отказали - лекарства не было в наличии. Прокуратура пришла к выводу, что тем самым были нарушены права ребенка.