Вологжанин Илья Бушуев стал завоевал бронзу соревнований по триатлону в Алтайском крае

27.08.2018 [Спорт]

Соревнования по триатлону Altai Tri Race завершились в Алтайском крае. Их участникам предстояло преодолеть 750 метровую дистанцию плаванием, 20 км. на велосипеде и ещё 5 км. бегом. Вологодскую область на этих соревнованиях представляли Надежда и Илья Бушуевы.

Среди юношей в возрастной категории 15-17 лет Илья Бушуев занял третье место, с результатом 1 час. 42 мин. 58 сек. Его отставание от лидера Леонида Горбунцова - чуть более 30 минут. 

Надежда Бушуева стала четвертой среди женщин 40-49 лет. От третьего места её отделили 19 мин. и 4 сек.

Тэги: триатлон, велоспорт

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