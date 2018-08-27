В Вологде больная ВИЧ-инфекцией девушка-подросток поцарапала полицейского

В Вологде вынесли приговор 16-летней девушке, которая, будучи зараженной ВИЧ-инфекцией, поцарапала полицейского и укусила его за руку. Инцидент произошел в марте этого года на одной из улиц областной столицы.

Известно, что обвиняемая является воспитанницей центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Весной девочка самовольно покинула детское социальное учреждение, поэтому разыскивалась полицией. В ночь на 9 марта 2018 года правоохранители обнаружили ее пьяной на улице Чехова.

- При попытке убежать обвиняемая оцарапала и укусила полицейского за руку, чем причинила представителю власти физическую боль и создала угрозу заражения ВИЧ-инфекцией, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Приговором суда девушке назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Все это время она обязана раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, ей не разрешается менять место жительства без уведомления инспекции, она также не должна допускать нарушений общественного порядка, влекущих административную ответственность. В пользу потерпевшего с подростка взыскано 10 000 рублей.