Для ремонта Октябрьского моста в Вологде нужна еще одна экспертиза

Вскрытие верхней части Октябрьского моста показало, что конструкции находятся в абсолютно непригодном состоянии. После демонтажа слоя бетона строители увидели, что сильно повреждены балки, которые изначально менять не предполагалось.

Как сообщает пресс-служба администрации города, для продолжения ремонта необходимо провести дополнительные обследования. Защитный слой бетона под асфальтом практически превратился в песок

«Серьезное разрушение произошло вдоль пешеходной части моста. Под асфальтом и защитным слоем бетона, который мы вскрыли, находятся железные балки, и они подверглись разрушению. По проекту мы не должны их менять или ремонтировать, но восстанавливать бетон по ним- невозможно. Обследование, проведенное после демонтажных работ, показало, что несущая способность конструкции моста требует дополнительного изучения. Это влечет дополнительные лабораторные испытания, их нужно провести в кратчайшие сроки. Сейчас мы их заказали, без них производить дальнейшие работы мы не можем», - прокомментировал заместитель директора ООО «Интелстрой» Артем Соболев.

Эксперты дадут заключение, какие работы дополнительно должны быть выполнены, чтобы после бетонирования обеспечить надежность моста. Как заверил подрядчик, после этого работы будут идти в круглосуточном режиме, чтобы быстрее перейти к реконструкции второй части моста.

Напомним, движение транспорта осуществляется по свободной от ремонтных работ полосе Октябрьского моста в реверсивном режиме. В часы пик – утром, днем и вечером его регулируют сотрудники ГИБДД, в остальное время - специально установленные светофоры.