Для ремонта Октябрьского моста в Вологде нужна еще одна экспертиза

25.08.2018 [Общество]
Для ремонта Октябрьского моста в Вологде нужна еще одна экспертиза

Вскрытие верхней части Октябрьского моста показало, что конструкции находятся в абсолютно непригодном состоянии.   После демонтажа слоя бетона строители увидели, что сильно повреждены балки, которые изначально менять не предполагалось.  

Как сообщает пресс-служба администрации города, для продолжения ремонта необходимо провести дополнительные обследования. Защитный слой бетона под асфальтом практически превратился в песок

 «Серьезное разрушение произошло вдоль пешеходной части моста. Под асфальтом и защитным слоем бетона, который мы вскрыли, находятся железные балки, и они подверглись разрушению. По проекту  мы не должны их менять или ремонтировать, но восстанавливать бетон по ним- невозможно.  Обследование, проведенное после демонтажных работ, показало, что несущая способность конструкции моста требует дополнительного изучения. Это влечет дополнительные лабораторные испытания, их нужно провести в  кратчайшие сроки. Сейчас мы их заказали, без них производить дальнейшие работы мы не можем», - прокомментировал заместитель директора ООО «Интелстрой» Артем Соболев.

Эксперты дадут заключение, какие работы дополнительно должны быть выполнены, чтобы после бетонирования обеспечить надежность моста. Как заверил подрядчик, после этого работы будут идти в круглосуточном режиме, чтобы быстрее перейти к реконструкции второй части моста.

Напомним,  движение транспорта  осуществляется  по свободной от ремонтных работ полосе Октябрьского моста  в реверсивном режиме. В часы пик – утром, днем и вечером его регулируют сотрудники ГИБДД, в остальное время - специально установленные светофоры.

 

Тэги: Октябрьский мост
Фото: скриншот видео администрации Вологды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотемской районной больнице умерла новорожденная девочка
Самые высокооплачиваемые главврачи в Вологодской области работают в Череповце, Вологде и Белозерске
В Вологде большой дом с участком продали родственнице депутата всего за 2,5 млн рублей
Долги по алиментам жителя Кадуйского района перешли в наследство его родственнице
В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков
6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов
В Бабаевском районе подростки били по голове 6-летнего ребенка в санатории "Каменная гора"
В Вологде памятник архитектуры на Мира, 14 продают за 29 млн рублей
Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"
Большой Смердяч из Вологодской области вошел в ТОП-10 населенных пунктов со смешными названиями
23.08.2018 [Происшествия]

Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"

2955
0
22.08.2018 [Общество]

В поселке Суда пятый месяц не могут найти виновника загрязнения ртутью

1453
1
22.08.2018 [Общество]

6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов

4702
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Для ремонта Октябрьского моста в Вологде нужна еще одна экспертиза
В Прилуках в Вологде в 2020 году планируют начать строить начальную школу
Трое вологжан под угрозой вилки и ножа пытались узнать у своего приятеля пин-код карты с 50 тысячами рублей
В Вологде задержали женщину, которая украла из банкомата 6900 рублей
В Вологодском районе у магазинного вора нашли маковую соломку
Уволенный из администрации Вологды Николай Дьяков стал директором школы № 14
В Череповце трое работников транспортной компании воровали рельсы
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

4450
0
25.08.2018 [БлогоVO]

"Демонстрация семерых": 50 лет спустя

253
0
22.08.2018 [Обзор Прессы]

Инновационные технологии недоступны онкологическим пациентам в России

584
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика