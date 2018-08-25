В Прилуках в Вологде в 2020 году планируют начать строить начальную школу

Накануне жителям микрорайона Прилуки представили типовой проект будущей начальной школы, которая будет рассчитана на 165 детей. Выездное совещание на месте будущей стройки провели глава города Юрий Сапожников и мэр Вологды Сергей Воропанов.

- Участок для будущей школы подобрали на улице Строителей. Он имеет неправильную форму, обходит сложившуюся жилую застройку. Из нескольких вариантов проектной документации выбран типовой проект Минстроя, рассчитанный на 165 мест и подходящий именно для этой территории. Он предусматривает возведение двухэтажного кирпичного здания площадью 1850 квадратных метров с актовым и спортивным залами, пищеблоком, медицинским и административными кабинетами, учебными классами. На прилегающей территории разместятся круговая беговая дорожка, малые архитектурные формы, спортивные снаряды, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Сейчас в Прилуках проживают порядка 150 детей младшего школьного возраста, которым приходиться учиться в других районах - в школах №№ 9, 11, 13.

- Сегодня мы представили проект жителям микрорайона, получили положительные отзывы. От разработки нового проекта отказались в целях экономии средств. Выбрали наиболее приемлемый вариант по конфигурации здания исходя из условий местности и количества детей, которым необходимы места в начальной школе. Школы, построенные по такому проекту, реально работают в других городах страны, в частности, в Омске. Следующим шагом станет обсуждение выделения средств на разработку проекта привязки к местности с городскими депутатами. Затем обратимся к губернатору области, чтобы заручиться поддержкой для включения в федеральную программу», - рассказал Сергей Воропанов.

Вопрос о выделении средств на разработку проекта привязки школы к местности рассмотрят на сессии Гордумы в сентябре 2018 года.

- Сумма проекта привязки к территории составит порядка 3 млн рублей, тогда как создание нового проекта обойдется в два-три раза дороже. После привязки и адаптации проекта мы обратимся за поддержкой на федеральный и региональный уровень, - пояснил Юрий Сапожников.

Подавать заявки на федеральнео финансирование можно до июня 2019 года. В случае положительного решения, приступить к возведению школы планируется в 2020 году.