Трое вологжан под угрозой вилки и ножа пытались узнать у своего приятеля пин-код карты с 50 тысячами рублей

24.08.2018 [Происшествия]

Накануне днем на улице Некрасова в Вологде сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, который был чем-то очень напуган и встревожен. Его сопровождала женщина. Полицейские поинтересовались у мужчины, все ли в порядке, и тот рассказал, что знакомые отобрали у него банковскую карту и требуют пин-код, чтобы снять с карты деньги. Оказалось, что карта в тот момент была у идущей с ним женщины, а шли они к банкомату.

Полицейские задержали мужчину и женщину и доставили их в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Там 34-летний вологжанин написал заявление.

Выяснилось, что в этот день он выпивал в компании двоих мужчин и женщины. Во время застолья он проговорился, что на его карте 50 тысяч рублей, а собутыльники решили присвоить эти деньги себе.

- Женщина выхватила барсетку, в которой находилась банковская карта. Затем троица угрожала мужчине ножом и вилкой, пытаясь узнать пин-код. Два раза потерпевший сообщал неверные данные. На третий раз он, поддавшись угрозам, вместе с женщиной отправился в магазин снимать деньги, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Потерпевший был направлен на медицинское освидетельствование. После нападения у мужчины остались гематомы на лице, бедрах, царапины от ножа на горле и ногах.

Полицейские установили и задержали двоих сообщников 37-летней женщины: 45-летнего и 40-летнего мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Тэги: пьянство, разбой

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