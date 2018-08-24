В Вологде задержали женщину, которая украла из банкомата 6900 рублей

В Вологде задержали женщину, которая украла деньги из банкомата.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, инцидент произошел около месяца назад в доме №8 на улице Воркутинская. Однако пресс-релиз о розыске этой женщины СМИ получили из полиции сегодня.

Женщина воспользовалась тем, что впереди стоящий мужчина снял в банкомате 6900 тысяч рублей и забыл их забрать. Вскоре после публикации этой информациис фото в СМИ женщину задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"