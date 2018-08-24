В Вологодском районе у магазинного вора нашли маковую соломку

В Вологодском районе у мужчины, укравшего из магазина продукты питания, нашли маковую соломку.

К участковому обратилась жительница села Кубенское. Женщина рассказала, что работает в магазине и при изучении камер видеозаписи обнаружила, что неизвестные мужчины вынесли из магазина алкогольную продукцию и продукты питания, не расплатившись.

Полиция задержала подозреваемых. В ходе досмотра у них изъяли бутылку водки и несколько плиток шоколада. Кроме этого, у одного из задержанных, 36-летнего мужчины, полицейские обнаружили пакет с маковой соломкойвесом 62 грамма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства".

По факту мелкого хищения в отношении мужчин составлено несколько материалов об административном правонарушении, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 7.27 КоАП РФ, сообщается на сайте УМВД по Вологодской области.

Материалы дел направлены в суд.