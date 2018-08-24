Уволенный из администрации Вологды Николай Дьяков стал директором школы № 14

Директором школы № 14 на улице Дальней в Вологде стал бывший чиновник городской администрации Николай Дьяков. Об этом нам сообщили в пресс-службе администрации Вологды.

До 26 марта 2018 года он занимал пост начальника управления культуры и историко-культурного наследия Вологды. Уволиться ему предложили после скандала, связанного с расходованием бюджетных средств на фестиваль "Голос ремесел". Официально поводом для его ухода назывались другие причины, связанные с бюджетными тратами в сфере культуры.

Напомним, что в Вологде также меняют руководство в лицее № 32.