В Череповце трое работников транспортной компании воровали рельсы

24.08.2018 [Происшествия]

Всего злоумышленники похитили более 10 тонн деталей верхнего строения пути. Ущерб от их действий оценили более чем в 60 тысяч рублей.

В Вологодской области раскрыли серию краж рельсов. Сотрудники Череповецкого линейного отдела МВД России на транспорте задержали троих череповчан 27, 29 и 30 лет. Они оказались сотрудниками организации транспортной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, с мая по июль 2018 года мужчины периодически совершали хищение рубок рельсов, подлежавших замене, на железнодорожных перегонах «Хемалда - Шеломово» и «Череповец - Хемалда».

Похищенное имущество злоумышленники сдавали в пункты приема черных металлов, а вырученными деньги тратили на личные нужды. Всего мужчины похитили более 10 тонн деталей верхнего строения пути, причинив ущерб организации транспортной инфраструктуры более чем на 60 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены десять уголовных дел по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Тэги: рельсы, хищение

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