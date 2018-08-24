В Вологде подожгли нежилой дом на улице Панкратова

24.08.2018 [Происшествия]

В Вологде неизвестные подожгли нежилой деревянный двухквартирный дом на улице Панкратова, 78. Он загорелся вечером 23 августа.

- В 18:33 первое пожарное отделение прибыло на место происшествия. Общая площадь пожара составила 60 кв. м. Пострадавших нет. Повреждены ½ часть кровли, чердачное помещение по всей площади, внутренняя отделка в коридорах обеих квартир, два крыльца. Ориентировочный ущерб - 150 тысяч рублей,- сообщается на сайте УМЧС по Вологодской области.

Предварительная причина пожара - поджог.

Напомним, в 2016-2017 гг в этом районе были подожжены шесть домов, в частности, на улице Панкратова, 34 и Народной, 50.

 

Тэги: пожар

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