В Бабаевском районе подростки били по голове 6-летнего ребенка в санатории "Каменная гора"

В Бабаевском районе проводится проверка по факту избиения ребенка в санатории "Каменная гора". К уполномоченному при губернаторе области по правам ребёнка Ольге Смирновой обратилась мать 6-летнего мальчика с жалобой о жестоком обращении с ее ребёнком подростками в отряде.

Ольга Смирнова встретилась с администрацией лагеря, пообщалась с детьми. Выяснилось, что в связи с разными сроками заезда в лагерь, шестилетний мальчик попал в палату к подросткам. В лагере получила распространение игра в «лося». «Лось» должен прикрывать голову сложёнными руками, как рогами, а остальные игроки должны бить его по голове. Предполагается, что "бить" должны шуточно, но подростки, видимо, не шутили.

Мальчик в лагере стал жаловаться на головные боли. Родители забрали ребенка и по приезду домой его с сотрясением головного мозга и отеком госпитализировали.

Как сообщается на сайте правительства по Вологодской области, после ЧП воспитатели поспешили уволиться.

- Поэтому к дисциплинарной ответственности их уже не привлечь. Никакой работы с педагогическим коллективом, с детьми о недопустимости подобных игр проведено не было.

В происшествии разбирается полиция.