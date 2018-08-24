Вологодские чиновники будут следить за сроками ремонта дорог в компьютерной программе

24.08.2018 [Общество]

Проверять сроки ремонтов дорог, реконструкций учреждений социальной сферы и других задач, за выполнение которых отвечают районные власти, в Вологодской области будут с помощью специальной автоматизированной системы.

Напомним, с этого года подобные поручения обсуждаются на градостроительных советах с участием губернатора, по итогам которых утверждаются сроки и другие детали по строительству, ремонту и реконструкции улично-дорожной сети, городской инфраструктуры и другие. Этим летом градостроительные советы прошли в Устюженском, Сокольском, Тотемском, Никольском, Кичменгско-Городецком и Бабаевском районах. 25 августа совещание пройдет в Кирилловском районе.

За ходом работ районные и областные власти смогут следить с помощью специального программного комплекса. В систему заносятся сроки и этапы работ, а также ответственные за их выполнение. Семафорная цветовая индикация проводит градацию рисков неисполнения того или иного поручения в случае затягивания сроков.

- Если просрочка исполнения любого этапа превысит один день, объект попадет в «желтую» зону и будет поставлен на особый контроль руководства муниципалитета, профильного департамента и куратора района от правительства области. При превышении срока на месяц объект перейдет в «красную» зону и будет контролироваться лично губернатором, - сообщает пресс-служба главы Вологодской области.

Планируется, что в дальнейшем к этой системе будут подключены все объекты капительного строительства области.

- Пока этот информационный продукт будет работать как проект. Но наша задача – отстроить все механизмы, превратив его в постоянно действующий процесс, - сказал Олег Кувшинников.

Тэги: компьютеры

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