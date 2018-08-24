Житель Шексны, которого до состояния комы избил школьник, скончался в больнице

25-летний Иван Балаков из Шексны, которого до состоянии комы избил 16-летний школьник, скончался в больнице.

- На протяжении более двух месяцев мы с верой и надеждой в душе переживали за Ваню Балакова. За его жизнь боролись опытные работники здравоохранения: 11 суток парень находился в реанимации Шекснинской ЦРБ, а 18 июня его успешно транспортировали в областную травматологию. После длительной комы он открыл глаза. Казалось, организм справится с выпавшим тяжелым испытанием, просто нужно время. Но сердце Ванюши перестало биться, - сообщает газета "Звезда".

Напомним, инцидент произошел 5 июня около 23:30 недалеко от бывшей автозаправки. Девятиклассник нанес 24-летнему молодому человеку несколько ударов руками и ногами, после чего отобрал сотовый телефон марки «ZTE» и ушел. По данным газеты, нападавший занимался тяжелым видом спорта.

Как ранее сообщала газета "Звезда", Ивана, лежащего в высокой траве рядом с пустующими деревянными домами в районе ДОЗа, обнаружила проходившая мимо женщина. По ее словам, он лежал навзничь вниз головой в канаву метров в пяти от пешеходной тропки. В эту ночь температура воздуха опускалась до 3 градусов тепла, молодой человек, по всей вероятности, пролежал на земле долго, так как у него было диагностировано общее переохлаждение организма.

В состоянии комы, с закрытой черепно-мозговой травмой Ивана доставили в отделение реанимации Шекснинской ЦРБ. Ему была сделана экстренная операция.

Нападавший подросток был заключен под стражу. В отношении него сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Как нам сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области, впоследствии добавилось еще одно уголовное дело - по ч.4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпешего).

Выяснилось, что нападавший и пострадавший были знакомы.