В Вологде ночью подожгли автомобили ООО «АМС-ТРАНС»

В Вологде неизвестные ночью подожгли автомобили, принадлежащие ООО «АМС-ТРАНС». Машины стояли у дома №25 на улице Копрецовская.

Вызов пожарным поступил в 2:36.

- Поврежден по всей площади а/м «Черри Тиго 3»; у рядом стоящего а/м «Черри Тиго 5» повреждено лакокрасочное покрытие левой стороны, прогар переднего крыла; у рядом стоящего а/м «Ниссан Кашкай» - лакокрасочное покрытие правой стороны, переднее колесо. Ориентировочный ущерб – 2,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.