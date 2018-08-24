Лицеем №32 в Вологде с сентября будет руководить новый директор
24.08.2018 [Общество]
Директор лицея №32 Елена Беляева с сентября не будет занимать эту должность. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления образования по Вологодской области.
Кто будет руководить лицеем, пока не сообщается.
- С Еленой Львовной был заключен пятилетний контракт, 30 августа его срок истекает. Было принято решение контракт не продлевать. На должность руководителя лицея рассматривается несколько кандидатур, - сказали в пресс-службе администрации Вологды.