На фестивале «Позитивное кино» в Вологде покажут фильм «Без секса»

24.08.2018 [Культура]
На фестивале «Позитивное кино» в Вологде покажут фильм «Без секса»

В День российского кино, 27 августа, в «PUT IN bar» на Октябрьской, 25 в Вологде состоится открытие фестиваля «Позитивное кино».

Как сообщают организаторы фестиваля, будут показаны молодежные комедии о трудностях современной жизни - короткометражки «Без секса», «Сцепленные», «Через Москву», «Судьба на замену», «Вера и сомнение», «Муза для Мокроухова».

Начало мероприятия в 20.00. Вход свободный, предварительное бронирование по телефону: 760-111.

Тэги: кино
На фото кадр из фильма «Сцепленные»

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотемской районной больнице умерла новорожденная девочка
Самые высокооплачиваемые главврачи в Вологодской области работают в Череповце, Вологде и Белозерске
В Вологде большой дом с участком продали родственнице депутата всего за 2,5 млн рублей
Долги по алиментам жителя Кадуйского района перешли в наследство его родственнице
В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков
6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов
Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов
На Октябрьском мосту в Вологде снова возобновили реверсивное движение
На историческом доме на Чернышевского, 58 в Вологде снова начались незаконные работы
В Вологде памятник архитектуры на Мира, 14 продают за 29 млн рублей
24.08.2018 [Происшествия]

В Вологде аферисты под видом газовиков предлагают вологжанам газовые плиты втридорога

404
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде ночью подожгли автомобили ООО «АМС-ТРАНС»
Лицеем №32 в Вологде с сентября будет руководить новый директор
На фестивале «Позитивное кино» в Вологде покажут фильм «Без секса»
В Вологде ночью подожгли расселенный дом на улице Мира
В Вологде началась реконструкция тракта водоподачи из Кубенского водохранилища
В Вологде аферисты под видом газовиков предлагают вологжанам газовые плиты втридорога
В Вологде ищут женщину, подозреваемую в краже денег из банкомата
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

4350
0
24.08.2018 [БлогоVO]

По радио передавали "Первоочередные меры ГКЧП..."

606
0
22.08.2018 [Обзор Прессы]

Инновационные технологии недоступны онкологическим пациентам в России

460
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика