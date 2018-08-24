На фестивале «Позитивное кино» в Вологде покажут фильм «Без секса»

В День российского кино, 27 августа, в «PUT IN bar» на Октябрьской, 25 в Вологде состоится открытие фестиваля «Позитивное кино».

Как сообщают организаторы фестиваля, будут показаны молодежные комедии о трудностях современной жизни - короткометражки «Без секса», «Сцепленные», «Через Москву», «Судьба на замену», «Вера и сомнение», «Муза для Мокроухова».

Начало мероприятия в 20.00. Вход свободный, предварительное бронирование по телефону: 760-111.