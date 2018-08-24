В Вологде ночью подожгли расселенный дом на улице Мира

В Вологде ночью загорелся расселенный деревянный дом на улице Мира, 25. Сообщение подарным поступило в 23:18.

- Через четыре минуты пожарные были на месте. В 01:45 пожар ликвидировали. Общая площадь горения составила 90 кв. метров. В результате пожара пострадавших нет, повреждены 1/3 часть кровли, внутренняя отделка мест общего пользования: коридор, лестничная клетка, лестничные пролеты и чердачное помещение. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей,- сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

Дом на Мира, 25 был построен в 1907 году и в 2006-м признан аварийным. Его расселили летом 2015 года и должны были снести до 31 декабря 2015 года.