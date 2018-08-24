В Вологде началась реконструкция тракта водоподачи из Кубенского водохранилища

В областной столице начался первый этап ремонта тракта водоподачи из резервного источника – Кубенского озера. Кубенский тракт, построенный в 1987 году, изношен на 100%. В рамках реконструкции необходимо заменить изношенные трубы, связывающие озеро с очистными сооружениями водопровода. Ранее сообщалось, что ремонт начнется в июне 2018 года.

Тракт находится в муниципальной собственности города Вологды, состоит на балансе и эксплуатируется МУП ЖКХ «Вологдагорводоканалом».

Напомним, реконструкция Кубенского тракта была включена в федеральную программу, также предусмотрено софинансирование из бюджета региона и города. Как ранее заявлял представитель "Вологдагорводоканала" на градостроительном совете, на ремонт требуется 386 млн рублей. Из федерального бюджета будет привлечено 260 млн рублей, из областного - 77 млн рублей, из бюджета Вологды – 48 млн рублей.

Работы пройдут в 4 этапа и продлятся до 2022 года.

Аукцион "Выполнение работ по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи дер. Михальцево. 1 этап. Выполнение работ на участке от НС Михальцево до КП 12, устройство колодцев выпусков и благоустройство НС Михальцево" был проведен 6 июля 2018 года. Победителем было признано АО "Вологодские коммунальные системы". Его учредитель - ООО "Авангард", которое было ликвидировано в 2015 году.

На первом этапе предстоит капитально отремонтировать наиболее изношенный участок тракта протяженностью 1, 4 км у водозаборной плотины вблизи деревни Михальцево. Подрядчик меняет старые железобетонные трубы на новые - из современных материалов. Стоимость первого этапа работ- 99 388 920 рублей. Работы по первому этапу разбиты на два года. Мэр Вологды Сергей Воропанов поставил задачу завершить их осенью 2019 года.

- На объекте достаточное количество людей, техники, материалов. В 2018 году нам необходимо переложить 600 метров тракта, но мы справимся с задачей на месяц раньше плана, к октябрю. Затем сразу же приступим к следующему отрезку, - рассказал заместитель генерального директора компании–подрядчика Евгений Кухаренко.

Работы начались две недели назад, за это время проложено 100 метров трубопровода диаметром 1200 мм с толщиной стенки более 70 мм.