В Вологде аферисты под видом газовиков предлагают вологжанам газовые плиты втридорога

24.08.2018 [Происшествия]

В Вологде по квартирам ходит мужчина, который под видом сотрудника газовой службы убеждает жителей в замене газовой плиты на новую. Об этом в соцсети рассказал Владимир Коротин, чтобы предупредить вологжан об аферистах:

- Под видом сотрудников Газ-сервис впаривают газовые плиты Флама по 30тр. Приходил некий петрушка к моей маме на текстильщиков. Удостоверение, комбинезон с надписью газ, все дела. Говорит все плохо, надо плиту менять. Купите за 30 тр, можете сейчас дать предоплату. Или позвоните по номеру 8-901-706-8386 служба доставки, через час привезут. Звоню, там дама, явно дома с ребенком. Давайте адрес с вами свяжется курьер, оплата картой или наличными? Я говорю, а что за плита? Ответ: Флама AG4025. Спрашиваю, не дороговато для Фламы? Нет она ведь 38 стоит.

Отметим. что в магазинах газовые плиты этой марки стоят примерно 7-10 тыс. руб. в зависимости от модели.

Тэги: мошенники, лжегазовики

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