В Вологде ищут женщину, подозреваемую в краже денег из банкомата

В Вологде полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

- По версии сотрудников органов внутренних дел, женщина совершила хищение денежных средств из банкомата по адресу улица Воркутинская, дом 8, - сообщает областное УМВД.

Подозреваемая плотного телосложения, на вид 30-35 лет, была одета в синее джинсовое платье (см. фото). О любой имеющейся информации вологжан просят сообщить по номеру телефона 8-981-442-08-59 или 02.