За восемь лет потребность вологодских котельных в каменном угле снизилась в 2,5 раза

Котельные в Вашкинском, Кичменгско-Городецком, Междуреченском, Сямженском и Усть-Кубинском районах полностью отказались от завозимого угля и перешли на дрова. Об этом сегодня рассказал заместитель губернатора Антон Стрижов.

«Что касается перевода на местное топливо – мера, которая обусловлена, в первую очередь, экономическими факторами. Мы не можем прогнозировать рост цен на привозные виды топлива, снивелировать скачки цен на мазут и уголь. Если на отопительный период в 2010 году закупалось 130 тысяч тонн каменного угля, то сегодня потребность составляет 55 тысяч тонн. Более чем в два раза снижена закупка каменного угля. И фактически в два раза снижена закупка мазута», - пояснил Антон Стрижов.

Основным потребителем мазута остается котельная в городе Устюжне. Для модернизации теплосетевого комплекса между администрацией Устюженского района и АО «Вологодская областная энергетическая компания» заключено концессионное соглашение, в рамках которого в 2019 году планируются мероприятия по замещению котельной, использующей в качестве топлива мазут, источником на местных видах топлива.

В целом работы по подготовке к отопительному сезону в Вологодской области выполнены на 65%, сказал Антон Стрижов. Он заверил, что все работы будут завершены в установленные сроки.

Антон Стрижов добавил, что расчеты с подрядными организациями в полном объеме произойдут после завершения комплекса ремонтных работ и подписания соответствующих документов к 1 ноября 2018 года.

Справка

В настоящее время на угле работают 56 котельных в области, на смешанном виде топлива (дрова/уголь) - 44 котельных, при этом уголь используется в качестве топлива лишь в периоды низких отрицательных температур наружного воздуха.