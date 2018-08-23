Футбольный клуб "Череповец" обыграл "4 сада"

23.08.2018 [Спорт]
Футбольный клуб "Череповец" обыграл "4 сада"

Накануне в 12 туре Первенства Межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо" среди любительских команд третьей лиги встречались ФК "Череповец" и вологодские "4 сада". Сейчас команды занимают третью и четвертую строчку.

Череповецкая команда в первом тайме отправила в ворота вологжан два безответных гола, отличились Егор Кострюхин и Денис Горбунов. Окончательный счёт 3:0 установил лучший бомбардир чемпионата - игрок "Череповца" Антон Балашов, для которого этот гол стал 13-м в сезоне.

В следующем туре, 29 августа, вологжане на своем поле примут молодёжную команду ярославского "Шинника", а ФК "Череповец" в гостях сыграет против МФК "Рыбинск".
 

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/cherepovets_football_club

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