Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"

23.08.2018 [Происшествия]

В Сокольском районе ведется доследственная проверка по факту ДТП, которое произошло ночью 21 августа в Сокольском районе. Выяснилось, что микроавтобус перевозил людей из Великого Устюга в Вологду, фирма-перевозчик - ООО "Евролайн-авто" из Великого Устюга.

Напомним, микроавтобус "Мерседес Вито" перевернулся в кювет. Пострадали водитель иномарки и четыре пассажира. Одна из них, 66-летняя женщина, скончалась в больнице.

По неподтвержденным данным, пока рассматриваются две версии произошедшего - техническая неисправность микроавтобуса и сон за рулем.

По словам дочери погибшей женщины, перевозчик даже не сообщил семье о ее смерти:

- Представители фирмы перевозчика не озаботились даже сообщить родственникам о произошедшем. Хочу пожелать " здоровья и долгих лет" близким родственникам владельца компании. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления, - написала Надежда.

Это уже не первое ДТП, в которое попадают машины "Еролайн-авто". Так, 1 августа 2016 года водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц Вито» этой фирмы уснул за рулем и врезался в цистерну дорожников в Сокольском районе. Тогда пострадали три пассажира и дорожный рабочий. В отношении перевозчика было возбуждено уголовное дело. В следственном управлении тогда рассказали, что ранее расследовалось аналогичное дело в отношении предыдущего владельца компании "Еролайн-авто".

Тэги: ДТП

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