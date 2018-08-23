В Вологде пройдет онлайн-встреча с Диной Рубиной

23.08.2018 [Культура]

Вологжан приглашают на литературный телемост с Диной Рубиной, который начнется 30 августа 14.00 в Областной библиотеке им. И. В. Бабушкина. Пообщаться с писателем и задать ей вопросы могут все желающие.

По мотивам произведений Дины Рубиной сняты фильмы «Двойная фамилия» (2006), «На Верхней Масловке» (2006), «Любка» (2009), "На солнечной стороне улицы" (2011), «Синдром Петрушки» (2015).  В сентябре в издательстве «Эксмо» выходит новая книга писательницы «Рябиновый клин», которая станет первой частью романа-трилогии «Наполеонов обоз».

Онлайн-встреча с Диной Рубиной состоится в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост». Она пройдет по адресу ул. Марии Ульяновой, 1, 3 этаж, зал 12.

Прямая трансляция встречи будет идти в Youtube, ВКонтакте, Facebook. Там же будет чат для желающих задать автору свой вопрос.

Тэги: писатели

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