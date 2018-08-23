Виновника аварии с семью погибшими в Череповецком районе приговорили к 4 годам колонии

Водителя фуры "Вольво" Сергея Гуляева, которая 13 апреля врезалась в микроавтобус в Череповецком районе, приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-опоселении.

Напомним, фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген" перевозчика ООО «Евролайн-авто» из Великого Устюга. Он ехал по маршруту Великий Устюг-Череповец. В результате столкновения погибли семь пассажиров микроавтобуса ООО «Евролайн-авто» из Великого Устюга

В отношении водителя фуры было возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.5 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Еще до суда он сказал инспекторам ГИБДД, что ехавшая перед ним машина начала поворачивать налево, и он, чтобы избежать столкновения, тоже принял влево, после чего выскочил на встречную полосу.

По данным официального сайта Череповца, гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму в 2,8 миллиона рублей, в счет их погашения у Сергея Гулева арестована "Лада". Имущество предпринимателей Ворониных, на которых работал Гуляев, освобождено из-под ареста. В суде выяснилось, что трудовые отношения не были оформлены официально.