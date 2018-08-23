Виновника аварии с семью погибшими в Череповецком районе приговорили к 4 годам колонии

23.08.2018 [Происшествия]
Виновника аварии с семью погибшими в Череповецком районе приговорили к 4 годам колонии

Водителя фуры "Вольво" Сергея Гуляева, которая 13 апреля врезалась в микроавтобус в Череповецком районе, приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-опоселении.

Напомним, фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген" перевозчика ООО «Евролайн-авто» из Великого Устюга.  Он ехал по маршруту Великий Устюг-Череповец. В результате столкновения погибли семь пассажиров микроавтобуса ООО «Евролайн-авто» из Великого Устюга

В отношении водителя фуры было возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.5 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Еще до суда он сказал инспекторам ГИБДД, что ехавшая перед ним машина начала поворачивать налево, и он, чтобы избежать столкновения, тоже принял влево, после чего выскочил на встречную полосу.

По данным официального сайта Череповца, гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму в 2,8 миллиона рублей, в счет их погашения у Сергея Гулева арестована "Лада". Имущество предпринимателей Ворониных, на которых работал Гуляев, освобождено из-под ареста. В суде выяснилось, что трудовые отношения не были оформлены официально.

Тэги: приговор, ДТП
Фото областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотемской районной больнице умерла новорожденная девочка
Самые высокооплачиваемые главврачи в Вологодской области работают в Череповце, Вологде и Белозерске
В Вологде большой дом с участком продали родственнице депутата всего за 2,5 млн рублей
В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков
Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов
На Октябрьском мосту в Вологде снова возобновили реверсивное движение
6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов
На историческом доме на Чернышевского, 58 в Вологде снова начались незаконные работы
Долги по алиментам жителя Кадуйского района перешли в наследство его родственнице
В Вологде памятник архитектуры на Мира, 14 продают за 29 млн рублей
22.08.2018 [Общество]

6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов

3970
4
16.08.2018 [Происшествия]

Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна

11955
1
23.08.2018 [Общество]

Долги по алиментам жителя Кадуйского района перешли в наследство его родственнице

2865
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За восемь лет потребность вологодских котельных в каменном угле снизилась в 2,5 раза
Футбольный клуб "Череповец" обыграл "4 сада"
Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"
В Вологде пройдет онлайн-встреча с Диной Рубиной
Виновника аварии с семью погибшими в Череповецком районе приговорили к 4 годам колонии
В Череповце ищут свидетелей аварии, в которой автобус сбил велосипедиста
В Бабаевском районе погиб мотоциклист без прав, врезавшийся в большегруз
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

4285
0
23.08.2018 [БлогоVO]

Вандалы на острове

675
0
22.08.2018 [Обзор Прессы]

Инновационные технологии недоступны онкологическим пациентам в России

359
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика