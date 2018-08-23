В Череповце ищут свидетелей аварии, в которой автобус сбил велосипедиста

В Череповце разыскивают свидетелей ДТП, в котором автобус сбил велосипедиста. ДТП произошло 19 августа в 14:20 возле дома №144 на проспекте Победы.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Череповцу, 50-летний водитель автобуса АКА -6226 при движении в попутном направлении столкнулся с 42-летним велосипедистом, который ехал по крайней правой полосе проезжей части на велосипеде марки "Аваланч". В результате ДТП велосипедист получил ушиб левого локтевого сустава и отправлен на амбулаторное лечение.

Свидетелей этого ДТП просят позвонить по тел. 67-12-94 (дознание ГИБДД) и 59-80-40 (дежурная часть ГИБДД Череповца).

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда велосипедистов сбивает на дорогах едущий попутно транспорт. Согласно российским ПДД, велосипедисты 14 лет и старше должны ехать по дороге по правой полосе, однако условий для этого нет - отдельных полос движения для велосипедов не предусмотрено, что ведет к многочисленных авариям, многие из которых заканчиваются гибелью велосипедистов.