В Бабаевском районе погиб мотоциклист без прав, врезавшийся в большегруз
23.08.2018 [Происшествия]
В Бабаевском районе мотоциклист без прав спровоцировал аварию и погиб.
ДТП произошло около 11:05 на 2 км автодороги Дубровка - Витимец.
По предварительным данным, 58-летний местный житель, управляя мотоциклом «Восход», не предоставил преимущества в движении большегрузу «SCANIA» с полуприцепом.
- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице,- сообщается на сайте ГИБДД по Вологодской области.
У мотоциклиста не было водительского удостоверения