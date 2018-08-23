В Бабаевском районе погиб мотоциклист без прав, врезавшийся в большегруз

В Бабаевском районе мотоциклист без прав спровоцировал аварию и погиб.

ДТП произошло около 11:05 на 2 км автодороги Дубровка - Витимец.

По предварительным данным, 58-летний местный житель, управляя мотоциклом «Восход», не предоставил преимущества в движении большегрузу «SCANIA» с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице,- сообщается на сайте ГИБДД по Вологодской области.

У мотоциклиста не было водительского удостоверения