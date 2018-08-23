Завод «Нестле» в Вологде планируют открыть в феврале 2019 года

Строительство завода «Нестле» по производству детских смесей собираются запустить в феврале 2019 года. Его начали строить на улице Михаила Поповича, 4а в октябре 2017 года.

- На данный момент новый завод «Нестле» по производству детских смесей построен наполовину. В фундамент заложено 900 свай, завершаются бетонные работы. Планируется, что после его открытия в Вологде будут выпускать до 90 % всего объема детского питания «Нестле», которое продается в России, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Объем инвестиций составляет 1,8 млрд рублей. Руководит строительством специалист из Голландии. На вологодской площадке компания «Нестле» будет выпускать 13 тысяч тонн сухих смесей в год.

Сотрудники «Нестле» из Вологды сейчас проходят дополнительные тренинги на фабриках Швейцарии, Германии, Нидерландов.

Напомним, швейцарская корпорация работает в Вологде с 2003 года. В 2014 году в городе была открыта фабрика «Нестле» по производству детских каш, где работают около 300 вологжан.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, на новом заводе будет еще порядка 30 рабочих мест.