В Кирилловском районе во время пожара погиб 46-летний хозяин дома

23.08.2018 [Происшествия]

В Кирилловском районе во время пожара погиб мужчина. Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 августа в одноэтажном деревянном рубленом доме №3 в деревне Подосеново.

- Вызов поступил в 1:30. Через 6 минут пожарные были на месте. В 2:05 пожар полностью ликвидировали. Во время проливки обнаружили мужчину без признаков жизни, позднее установили, что погибший - 46-летний хозяин дома. В результате пожара  сгорели кровля на площади 48 кв. метров и перекрытие, повреждена наружная и внутренняя отделка по всей площади. На сегодняшний день установлено, что дом был электрифицирован. Топление - печное,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Причина пожара пока не установлена.

Тэги: пожар

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