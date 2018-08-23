В Вологде летчику пришлось оплатить алименты на дочь, оставшуюся в Красноярском крае

23.08.2018 [Общество]

В Вологде мужчина оплатил обучение совершеннолетней дочери, погасив старый долг за алименты, когда узнал, что задолженность может помешать его карьере.

Судебные приставы выяснили, что житель поселка городского типа Тура Красноярского края накопил задолженность по алиментам на 98 тысяч рублей, но по месту регистрации не проживал и на связь не выходил. Когда мужчину объявили в розыск, выяснилось, что он живет в Вологде и работает летчиком в авиакомпании.

Судебный пристав уведомил мужчину о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что если долг не будет погашен, летчика не выпустят за пределы Российской Федерации.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов, мужчина не ожидал, что наличие у него задолженности может повредить его карьере, поэтому решил погасить долг. Наладив отношения с дочерью, он оплатил ее обучение в одном из вузов страны, а девушка отозвала исполнительный документ в связи с погашением задолженности.

Тэги: алименты

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