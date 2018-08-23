Выставка картин со старинными вологодскими усадьбами открылась в "Мире забытых вещей"

23.08.2018 [Культура]

23 августа в музее "Мир забытых вещей" открылась выставка картин со старинными вологодскими усадьбами, которые нарисовали участники студия «Акварели».

В экспозиции представлено около 40 изображений усадебных домов, как сохранившихся до наших дней, так и утраченных. Среди них – усадьбы Батюшковых, Межаковых, Брянчаниновых, Гальских, Ковырино, Покровское и многие другие. Дополняют серию пейзажных работ изображения борзых – популярной у дворян породы охотничьих собак.

Позже экспозиция будет дополнена краеведческой информацией об истории каждой усадьбы. 

- Идея проекта возникла ещё в ноябре. Мы думали, что справимся за пару месяцев, но всё оказалось намного сложнее. Нужно было искать информацию об усадьбах, их изображения, описание тех домов, которых уже не существует, работать с архивами, – рассказала руководитель студии «Акварели» Светлана Ногина.

Выставка будет работать до 15 октября в музее по адресу Ленинградская, 6.

Тэги: выставки, исторические дома
Фото предоставлены музеем

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотемской районной больнице умерла новорожденная девочка
Самые высокооплачиваемые главврачи в Вологодской области работают в Череповце, Вологде и Белозерске
После жалоб вологжан на Октябрьском мосту решили ввести одностороннее движение
Вологжанке из-за долга 15 тысяч рублей пришлось ехать из аэропорта Москвы в Вологду за постановлением приставов
В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков
На Октябрьском мосту в Вологде снова возобновили реверсивное движение
6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов
На историческом доме на Чернышевского, 58 в Вологде снова начались незаконные работы
В Вологде памятник архитектуры на Мира, 14 продают за 29 млн рублей
Большой Смердяч из Вологодской области вошел в ТОП-10 населенных пунктов со смешными названиями
23.08.2018 [Общество]

Алименты жителя Кадуйского района перешли в наследство его родственнице

690
0
21.08.2018 [Экономика]

Бывшего учредителя "Устьелеса" Сергея Попова отпустили из СИЗО под залог в 2 млн рублей

1881
1
16.08.2018 [Происшествия]

Мать девочки, которая выпала из окна 9-го этажа в Вологде, была пьяна

11885
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Бабаевском районе погиб мотоциклист без прав, врезавшийся в большегруз
В Вологде большой дом с участком продали родственнице депутата всего за 2,5 млн рублей
Завод «Нестле» в Вологде планируют открыть в феврале 2019 года
В Кирилловском районе во время пожара погиб 46-летний хозяин дома
В Вологде летчику пришлось оплатить алименты на дочь, оставшуюся в Красноярском крае
Выставка картин со старинными вологодскими усадьбами открылась в "Мире забытых вещей"
В Череповецком районе условно осудили почтальона, забравшую пенсию жителя
 
10.08.2018 [Общество]

Ярик хочет прыгать через лужи

4237
0
23.08.2018 [БлогоVO]

Выходы

524
0
22.08.2018 [Обзор Прессы]

Инновационные технологии недоступны онкологическим пациентам в России

293
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика