Выставка картин со старинными вологодскими усадьбами открылась в "Мире забытых вещей"

23 августа в музее "Мир забытых вещей" открылась выставка картин со старинными вологодскими усадьбами, которые нарисовали участники студия «Акварели».

В экспозиции представлено около 40 изображений усадебных домов, как сохранившихся до наших дней, так и утраченных. Среди них – усадьбы Батюшковых, Межаковых, Брянчаниновых, Гальских, Ковырино, Покровское и многие другие. Дополняют серию пейзажных работ изображения борзых – популярной у дворян породы охотничьих собак.

Позже экспозиция будет дополнена краеведческой информацией об истории каждой усадьбы.

- Идея проекта возникла ещё в ноябре. Мы думали, что справимся за пару месяцев, но всё оказалось намного сложнее. Нужно было искать информацию об усадьбах, их изображения, описание тех домов, которых уже не существует, работать с архивами, – рассказала руководитель студии «Акварели» Светлана Ногина.

Выставка будет работать до 15 октября в музее по адресу Ленинградская, 6.