В Череповецком районе условно осудили почтальона, забравшую пенсию жителя

23.08.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе бывшего начальника отделения почтовой связи, подделавшую подпись местного жителя, чтобы забрать его пенсию, приговорили к условному сроку. Женщина также оказалась причастна к хищению денег из кассы

Следствием и судом установлено, что 34-летняя обвиняемая, работая начальником отделения почтовой связи в одной из деревень Череповецкого района, в октябре 2014 года взяла из кассы 14 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. В  марте 2015 года обвиняемая похитила 12,6 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсии мужчине, подделав его подпись и поставив своей рукой дату выплаты денег.

Как нам сообщили в УФПС Вологодской области, виновная сотрудница была уволена, причиненный материальный ущерб она полностью возместила.

Женщину признали виновной в совершении двух преступлений по статье "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" и приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

 

Тэги: Почта России, коррупция

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