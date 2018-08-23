В Вытегорском районе в озере нашли тело местного жителя

В Вытегорском районе в озере Ильинское возле деревни Алмозеро найдено тело местного жителя. Труп обнаружил 21 августа грибник.

При осмотре места происшествия правоохранители нашли на берегу следы от падения человека в воду, кострище, куртка и пустая бутылка из-под водки. Погибшим оказался 33-летний местный житель, который несколько дней не ночевал дома, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту смерти проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.