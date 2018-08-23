Алименты жителя Кадуйского района перешли в наследство его родственнице

Жительнице Кадуйского района придется выплачивать алименты, к накоплению долга по которым она не имеет никакого отношения. Дело в том, что их должен был платить ее умерший родственник, а она теперь стала его единственной наследницей.

С иском заменить умершего должника в Кадуйский районный суд обратились приставы. Районный суд этот иск удовлетворил, тогда женщина обратилась в областной суд. Вологодский областной суд оставил решение в силе, но указал, что алименты можно взыскать только в пределах стоимости имущества, перешедшего к женщине по наследству.

На момент смерти у ее родственника была задолженность по алиментам в размере 215 487 рублей. Женщина также унаследовала ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру; права на денежные вклады с причитающимися процентами и компенсации.